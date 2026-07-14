На юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В южной части Ирана, в западной части Бендер-Аббаса, прогремело пять взрывов.
- Причина взрывов не уточнена.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в южной части Ирана, сообщила гостелерадиокомпания страны.
"Несколько минут назад в западной части Бендер-Аббаса были слышны пять взрывов", - говорится в сообщении.
Вещатель не уточнил их причину.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде страны Ближнего Востока.