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На юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2026
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12:38 14.07.2026
На юге Ирана прогремели взрывы

В западной части Бендер-Аббаса прогремели взрывы

© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyИранские пожарные
Иранские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Иранские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В южной части Ирана, в западной части Бендер-Аббаса, прогремело пять взрывов.
  • Причина взрывов не уточнена.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в южной части Ирана, сообщила гостелерадиокомпания страны.
"Несколько минут назад в западной части Бендер-Аббаса были слышны пять взрывов", - говорится в сообщении.
Вещатель не уточнил их причину.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде страны Ближнего Востока.
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