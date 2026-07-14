На юге Ирана прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в южной части Ирана, сообщила гостелерадиокомпания страны.

"Несколько минут назад в западной части Бендер-Аббаса были слышны пять взрывов", - говорится в сообщении.