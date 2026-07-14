Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10,5 километра

Краткий пересказ от РИА ИИ Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра.

Пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку-юго-востоку, вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

Извержение продолжается, возможны новые выбросы пепла до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл – РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра, при этом пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку - юго-востоку, вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

"Взрывы выбросили пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, облако пепла смещается на 145 км к востоку - юго-востоку от вулкана", — говорится в сообщении KVERT в Telegram-канале

Выброс произошел 14 июля в 05.25 UTC (17.25 по камчатскому времени, 08.25 мск). Его высоту и направление определили по спутниковым снимкам Himawari-9.

Высота самого вулкана — 3283 метра, лавового купола — около 2500 метров. По данным ученых, извержение продолжается, в северной части купола растет новый блок лавы. В любое время возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов.