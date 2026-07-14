Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10,5 километра - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 14.07.2026
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10,5 километра

KVERT: вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10,5 километра

© Фото с камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Пепловый выброс на вулкане Шивелуч
Пепловый выброс на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото с камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра.
  • Пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку-юго-востоку, вулкану присвоен красный код авиационной опасности.
  • Извержение продолжается, возможны новые выбросы пепла до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл – РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра, при этом пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку - юго-востоку, вулкану присвоен красный код авиационной опасности.
"Взрывы выбросили пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, облако пепла смещается на 145 км к востоку - юго-востоку от вулкана", — говорится в сообщении KVERT в Telegram-канале.
Выброс произошел 14 июля в 05.25 UTC (17.25 по камчатскому времени, 08.25 мск). Его высоту и направление определили по спутниковым снимкам Himawari-9.
Высота самого вулкана — 3283 метра, лавового купола — около 2500 метров. По данным ученых, извержение продолжается, в северной части купола растет новый блок лавы. В любое время возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов.
Вулкан находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан Этна - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Вулкан Этна на Сицилии успокоился, заявили ученые
7 июля, 18:30
 
ШивелучКамчаткаПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала