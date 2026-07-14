США будут влиять на энергетический сектор Сербии, заявил Вучич

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербский президент Александр Вучич заявил, что США в предстоящие годы и десятилетия будут оказывать влияние на энергетический сектор Сербии.
- В сентябре 2024 года официальный Белград и Вашингтон подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики, которое вступило в силу в марте 2025 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США в предстоящие годы и десятилетия будут оказывать влияние на энергетический сектор Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Что касается энергетического сектора, (американцы - ред.) могут на самом деле оказать влияние и воздействие в последующие годы и десятилетия", - заявил Вучич в интервью газете Financial Times.
Официальный Белград и Вашингтон в сентябре 2024 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики, которое вступило в силу в марте 2025 года.