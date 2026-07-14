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США будут влиять на энергетический сектор Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 14.07.2026
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18:19 14.07.2026
США будут влиять на энергетический сектор Сербии, заявил Вучич

Вучич: США в предстоящие годы будут влиять на энергетический сектор Сербии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербский президент Александр Вучич заявил, что США в предстоящие годы и десятилетия будут оказывать влияние на энергетический сектор Сербии.
  • В сентябре 2024 года официальный Белград и Вашингтон подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики, которое вступило в силу в марте 2025 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США в предстоящие годы и десятилетия будут оказывать влияние на энергетический сектор Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
В июне Вучич заявлял, что Сербия готовит с США контракт на строительство крупнейшей в регионе реверсивной ГЭС на несколько миллиардов долларов.
"Что касается энергетического сектора, (американцы - ред.) могут на самом деле оказать влияние и воздействие в последующие годы и десятилетия", - заявил Вучич в интервью газете Financial Times.
Официальный Белград и Вашингтон в сентябре 2024 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики, которое вступило в силу в марте 2025 года.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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