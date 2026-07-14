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Вучич заявил, что примет участие в саммите в Киеве 15 июля - РИА Новости, 14.07.2026
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15:36 14.07.2026
Вучич заявил, что примет участие в саммите в Киеве 15 июля

Вучич примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Киеве

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" 15 июля в Киеве.
  • Вучич участвует в торжествах по случаю годовщины взятия Бастилии во Франции вместе с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским и планирует двустороннюю встречу с Зеленским.
БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа - Украина" 15 июля в Киеве.
Глава сербского государства участвует вместе с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в торжествах по случаю годовщины взятия Бастилии во Франции.
"Приму участие... До сих пор я был на четырех таких собраниях: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Это будет непросто", - заявил Вучич сербским журналистам в Париже.
Президент Сербии уточнил, что также планирует двустороннюю встречу с Зеленским.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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