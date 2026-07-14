Вучич заявил, что примет участие в саммите в Киеве 15 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" 15 июля в Киеве.
- Вучич участвует в торжествах по случаю годовщины взятия Бастилии во Франции вместе с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским и планирует двустороннюю встречу с Зеленским.
БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа - Украина" 15 июля в Киеве.
Глава сербского государства участвует вместе с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в торжествах по случаю годовщины взятия Бастилии во Франции.
"Приму участие... До сих пор я был на четырех таких собраниях: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Это будет непросто", - заявил Вучич сербским журналистам в Париже.
Президент Сербии уточнил, что также планирует двустороннюю встречу с Зеленским.