В Сумах ВСУ маскируют группы по борьбе с дронами под мирных жителей

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"В Сумах, когда летит наш дрон, мы видим людей в гражданской одежде — стоят несколько человек. Понятно, мы по ним бить не будем. Но тут эти гражданские достают автоматы и начинают "поливать" наш дрон. То есть противник одевает свои мобильные группы в гражданскую одежду, вооружает их и пользуется нашим гуманизмом, нашей человечностью", — сказал Аид.