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В Сумах ВСУ маскируют группы по борьбе с дронами под мирных жителей - РИА Новости, 14.07.2026
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22:42 14.07.2026
В Сумах ВСУ маскируют группы по борьбе с дронами под мирных жителей

РИА Новости: группы ВСУ по борьбе с БПЛА в Сумах маскируются под мирных жителей

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что мобильные огневые группы ВСУ в Сумах маскируются под мирных жителей.
  • В Сумах уже фиксировалось несколько случаев, когда мобильные огневые группы были в гражданской одежде.
  • Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области в 2026 году для защиты приграничных регионов.
КУРСК, 14 июл — РИА Новости. Мобильные огневые группы ВСУ в Сумах маскируются под мирных жителей, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
«
"В Сумах, когда летит наш дрон, мы видим людей в гражданской одежде — стоят несколько человек. Понятно, мы по ним бить не будем. Но тут эти гражданские достают автоматы и начинают "поливать" наш дрон. То есть противник одевает свои мобильные группы в гражданскую одежду, вооружает их и пользуется нашим гуманизмом, нашей человечностью", — сказал Аид.
По его словам, уже фиксировалось несколько случаев, когда мобильные огневые группы в Сумах были в гражданской одежде.
"Стараются маскироваться, довольно подленько это делают", — добавил Аид.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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