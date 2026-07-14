Над Калужской областью сбили 13 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тринадцать украинских БПЛА сбиты силами ПВО над несколькими муниципальными округами Калужской области и на окраине Калуги.
- По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Тринадцать украинских БПЛА сбиты в течение вторника над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на местах работают оперативные группы.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - уточнил Шапша.
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