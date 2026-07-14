ВС России поразили пять резервуаров с ГСМ в украинском порту "Южный"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров горюче-смазочных материалов в украинском порту "Южный".
- Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили высокоточным оружием в украинском порту "Южный" объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщает Минобороны России.
"В порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18