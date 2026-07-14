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Украинские военные убили насильно мобилизованного священника УПЦ - РИА Новости, 14.07.2026
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18:08 14.07.2026
Украинские военные убили насильно мобилизованного священника УПЦ

РИА Новости: насильно мобилизованного священника убил заградительный отряд ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священнослужитель из Свитязского Петропавловского монастыря был принудительно мобилизован.
  • Иеродиакон Нифонт (Шендяпин) попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Принудительно мобилизованный в Свитязском Петропавловском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) священнослужитель был убит одним из заградительных отрядов ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, украинскими националистами был убит насельник Свитязского Петропавловского мужского монастыря, иеродиакон Нифонт (Шендяпин).
«
"После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ", – сказал представитель силовых структур.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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