Краткий пересказ от РИА ИИ
- Священнослужитель из Свитязского Петропавловского монастыря был принудительно мобилизован.
- Иеродиакон Нифонт (Шендяпин) попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Принудительно мобилизованный в Свитязском Петропавловском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) священнослужитель был убит одним из заградительных отрядов ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, украинскими националистами был убит насельник Свитязского Петропавловского мужского монастыря, иеродиакон Нифонт (Шендяпин).
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"После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ", – сказал представитель силовых структур.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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