Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки.

Там же операторы БПЛА 70-й мотострелковой дивизии поразили грузовой автотранспорт "Урал" и живую силу, передвигающуюся к передовым позициям.

ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"В ходе выполнения разведывательных задач на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем дивизии обнаружили ПВД. После обнаружения координаты цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен", – сообщили в оборонном ведомстве.

Также операторы беспилотных систем дивизии выявили второй ПВД с живой силой противника и передали его координаты расчету 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". Точным попаданием артиллерийского снаряда блиндаж вместе с живой силой противника был уничтожен.