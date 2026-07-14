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ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки - РИА Новости, 14.07.2026
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14:07 14.07.2026 (обновлено: 14:08 14.07.2026)
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки.
  • Там же операторы БПЛА 70-й мотострелковой дивизии поразили грузовой автотранспорт "Урал" и живую силу, передвигающуюся к передовым позициям.
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе выполнения разведывательных задач на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем дивизии обнаружили ПВД. После обнаружения координаты цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен", – сообщили в оборонном ведомстве.
Также операторы беспилотных систем дивизии выявили второй ПВД с живой силой противника и передали его координаты расчету 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". Точным попаданием артиллерийского снаряда блиндаж вместе с живой силой противника был уничтожен.
"В том же районе операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки обнаружили и уничтожили грузовой автотранспорт "Урал" противника, стоящий под мостом, а также живую силу противника, передвигающуюся к передовым позициям на машине", – добавили в ведомстве.
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