Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью сбили свыше 150 дронов за сутки - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 14.07.2026 (обновлено: 10:42 14.07.2026)
Над Курской областью сбили свыше 150 дронов за сутки

ВСУ 40 раз за сутки применили артиллерию для атак на Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ 40 раз применили артиллерию по приграничным районам Курской области.
  • Над регионом сбили 155 беспилотников.
  • Есть пострадавший.
КУРСК, 14 июл - РИА Новости. ВСУ 40 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным районам курского приграничья, над регионом сбито 155 украинских беспилотников, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 13 июля до 9.00 14 июля сбито 155 вражеских беспилотников (из них 87 — самолетного типа). Сорок раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в Рыльске ранен 41-летний мужчина. Он будет наблюдаться амбулаторно. В Курске незначительно поврежден торец МКД (многоквартирного дома - ред.), два автомобиля. В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня", - уточнил губернатор.
По словам Хинштейна, погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльскКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала