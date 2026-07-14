Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

Над Курской областью сбили свыше 150 дронов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки ВСУ 40 раз применили артиллерию по приграничным районам Курской области.

Над регионом сбили 155 беспилотников.

Есть пострадавший.

КУРСК, 14 июл - РИА Новости. ВСУ 40 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным районам курского приграничья, над регионом сбито 155 украинских беспилотников, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 13 июля до 9.00 14 июля сбито 155 вражеских беспилотников (из них 87 — самолетного типа). Сорок раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в Рыльске ранен 41-летний мужчина. Он будет наблюдаться амбулаторно. В Курске незначительно поврежден торец МКД (многоквартирного дома - ред.), два автомобиля. В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня", - уточнил губернатор.