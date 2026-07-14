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Российские военные рассказали, как ВСУ атакуют гражданские объекты - РИА Новости, 14.07.2026
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10:03 14.07.2026
Российские военные рассказали, как ВСУ атакуют гражданские объекты

Боец Дюша: операторам БПЛА ВСУ все равно, какую цель атаковать на дороге

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир роты 110-й отдельной гвардейской бригады рассказал, что операторам ударных беспилотников ВСУ все равно, какую цель атаковать на дороге — военную или гражданскую, если у дрона заканчивается заряд.
  • Российские подразделения значительную часть времени прикрывают участки дорог, по которым передвигается гражданское население.
  • Под удары попадают любые гражданские объекты, включая легковые машины, мотоциклы и пешеходов.
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Операторам ударных беспилотников ВСУ все равно, какую цель атаковать на дороге — военную или гражданскую, если у дрона заканчивается заряд, рассказал РИА Новости командир роты 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Дюша.
По словам военнослужащего, значительную часть времени российские подразделения прикрывают участки дорог, по которым передвигается гражданское население.
"Наши огневые группы 90% времени прикрывают мирное население. Обычные люди ездят по трассам на работу. А операторы ВСУ, если не могут найти крупногабаритную военную цель, бьют в то, что есть", — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что под удары попадают любые гражданские объекты.
"Без разницы — легковая это машина, мотоцикл или просто пешеход. Им уже деваться некуда, батарея на исходе, надо куда-то ударить. Бьют просто на пакость", — добавил собеседник агентства.
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