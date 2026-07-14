Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска стянули к линии фронта в Херсонской области беспилотные подразделения с иностранными дронами.
- По заявлению губернатора Владимира Сальдо, силы врага ограничены, несмотря на поддержку Запада.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска стянули к линии фронта в Херсонской области беспилотные подразделения с иностранными дронами, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"На южное направление, к Херсонской области противник стянул беспилотные подразделения, подготовленных операторов, иностранные дроны, средства разведки и связи. Ему нужно показать результат западным спонсорам", - сказал Сальдо.
Даже при поддержке Запада силы врага ограничены, добавил он.
"Они выдыхаются", - подчеркнул губернатор.
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13 июля, 22:19