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ВСУ стянули к Херсонской области беспилотники, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.07.2026
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08:26 14.07.2026
ВСУ стянули к Херсонской области беспилотники, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ стянули к Херсонской области иностранные беспилотники

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска стянули к линии фронта в Херсонской области беспилотные подразделения с иностранными дронами.
  • По заявлению губернатора Владимира Сальдо, силы врага ограничены, несмотря на поддержку Запада.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска стянули к линии фронта в Херсонской области беспилотные подразделения с иностранными дронами, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"На южное направление, к Херсонской области противник стянул беспилотные подразделения, подготовленных операторов, иностранные дроны, средства разведки и связи. Ему нужно показать результат западным спонсорам", - сказал Сальдо.
Даже при поддержке Запада силы врага ограничены, добавил он.
"Они выдыхаются", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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