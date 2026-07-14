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ВСУ пытались атаковать мотоцикл, на котором бойцы эвакуировали девочку - РИА Новости, 14.07.2026
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06:51 14.07.2026
ВСУ пытались атаковать мотоцикл, на котором бойцы эвакуировали девочку

ВСУ дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором эвакуировали Софию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дроны дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором офицер эвакуировал десятилетнюю девочку Софию из Константиновки.
  • Офицер отметил высокую эффективность работы пунктов воздушного наблюдения, которые смогли быстро среагировать и сбить дрон.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские дроны дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором офицер эвакуировал десятилетнюю девочку Софию из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода "Южной" группировки старший лейтенант с позывным Куба.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
"Было два захода атаки беспилотных летательных средств. В том числе он заходил два раза на мой мотоцикл, на котором я вывозил Софию. На третий раз он зашел и неудачно сработал", – рассказал Куба.
Он также отметил высокую эффективность работы пунктов воздушного наблюдения.
"На подъезде к другому населенному пункту тоже пытался дрон атаковать, но ребята быстро среагировали, сбили его на лету. Не успел подлететь даже", – добавил офицер.
Эвакуация из Константиновки девочки, оставшейся без родителей - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
ВС России эвакуировали из Константиновки девочку, оставшуюся без родителей
8 июля, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаСофия (королева Испании)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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