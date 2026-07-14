МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Командование ВСУ скрывает огромные потери 101-й бригады теробороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Родственники украинских националистов <...> жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры", — рассказал собеседник агентства.