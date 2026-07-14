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ВСУ скрывают колоссальные потери бригады теробороны в Сумской области - РИА Новости, 14.07.2026
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06:39 14.07.2026 (обновлено: 09:47 14.07.2026)
ВСУ скрывают колоссальные потери бригады теробороны в Сумской области

РИА Новости: ВСУ скрывают колоссальные потери 101-й бригады в районе Уланово

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ скрывает колоссальные потери 101-й бригады теробороны в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Командование ВСУ скрывает огромные потери 101-й бригады теробороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники украинских националистов <...> жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры", — рассказал собеседник агентства.
В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка "Север". За сутки бойцы уничтожили более 200 боевиков ВСУ, четыре ББМ, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
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