Спикер нижегородского парламента встретился с Героем России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Совместная работа с участниками СВО помогает находить нужные решения в работе законодательства, заявил спикер нижегородского парламента Евгений Люлин.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил практику региона по привлечению участников СВО к работе над законами с Героем России, участником второго потока программы "Время героев" Максимом Шоломовым, который попросил о личной встрече.

Максим Шоломов - кадровый военный, подполковник. В 2003 году, после окончания Челябинского военного автомобильного института, по распределению служил в Северо-Кавказском военном округе. Был заместителем командира по вооружению мотострелковой роты, затем командиром автомобильной роты, принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

"В 2022 году, с первых дней специальной военной операции, он отправился в зону боевых действий, был командиром батальона. За проявленные мужество и героизм удостоен звания Герой России. После тяжелого ранения, в ходе которого офицер лишился обеих рук, он не только нашел в себе силы восстановиться, но и поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России", - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сейчас герой активно работает над проектами в сфере молодежной политики.

"Максим Шоломов - человек, который даже после тяжелейших испытаний остается верен своей стране. Убежден, что его системное мышление и глубокая гражданская позиция будут востребованы. Такие кадры сегодня особенно нужны, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в их профессиональной адаптации", - цитирует пресс-служба слова Люлина.

В ходе встречи обсуждались вопросы региональной законотворческой работы и участия ветеранов СВО в развитии законодательства. Люлин рассказал гостю о программе "Герои. Нижегородская область", в рамках которой участники и ветераны СВО проходят стажировку в законодательном собрании региона. Они работают в профильных комитетах, а их предложения ложатся в основу разрабатываемых законопроектов.

Шоломов отметил важность прямого диалога между участниками СВО и представителями законодательной власти и заявил, что на личном опыте убедился в том, что депутаты остаются доступными и готовыми помогать бойцам СВО адаптироваться к мирной жизни.