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Спикер нижегородского парламента встретился с Героем России - РИА Новости, 14.07.2026
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Нижегородская область
 
17:46 14.07.2026 (обновлено: 17:47 14.07.2026)
Спикер нижегородского парламента встретился с Героем России

Спикер нижегородского парламента Люлин встретился с Героем России

© Фото : Законодательное Собрание Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин встретился с Героем России Максимом Шаломовым
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин встретился с Героем России Максимом Шаломовым - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Законодательное Собрание Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин встретился с Героем России Максимом Шаломовым
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Совместная работа с участниками СВО помогает находить нужные решения в работе законодательства, заявил спикер нижегородского парламента Евгений Люлин.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил практику региона по привлечению участников СВО к работе над законами с Героем России, участником второго потока программы "Время героев" Максимом Шоломовым, который попросил о личной встрече.
Максим Шоломов - кадровый военный, подполковник. В 2003 году, после окончания Челябинского военного автомобильного института, по распределению служил в Северо-Кавказском военном округе. Был заместителем командира по вооружению мотострелковой роты, затем командиром автомобильной роты, принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
"В 2022 году, с первых дней специальной военной операции, он отправился в зону боевых действий, был командиром батальона. За проявленные мужество и героизм удостоен звания Герой России. После тяжелого ранения, в ходе которого офицер лишился обеих рук, он не только нашел в себе силы восстановиться, но и поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
Сейчас герой активно работает над проектами в сфере молодежной политики.
"Максим Шоломов - человек, который даже после тяжелейших испытаний остается верен своей стране. Убежден, что его системное мышление и глубокая гражданская позиция будут востребованы. Такие кадры сегодня особенно нужны, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в их профессиональной адаптации", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
В ходе встречи обсуждались вопросы региональной законотворческой работы и участия ветеранов СВО в развитии законодательства. Люлин рассказал гостю о программе "Герои. Нижегородская область", в рамках которой участники и ветераны СВО проходят стажировку в законодательном собрании региона. Они работают в профильных комитетах, а их предложения ложатся в основу разрабатываемых законопроектов.
Шоломов отметил важность прямого диалога между участниками СВО и представителями законодательной власти и заявил, что на личном опыте убедился в том, что депутаты остаются доступными и готовыми помогать бойцам СВО адаптироваться к мирной жизни.
"Меня заинтересовал опыт, когда участников СВО привлекают в качестве экспертов для разработки законопроектов. Это один из немногих регионов, где успешно применяется такая практика. Ветераны могут поделиться проблемными вопросами, а депутаты видят, на какие аспекты законодательства стоит обратить внимание", - приводятся в сообщении слова Героя России.
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Нижегородская областьНижний НовгородЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Нижегородская область
 
 
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