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ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.07.2026
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12:12 14.07.2026 (обновлено: 12:19 14.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
  • Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 210 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Аркадевка, Гороховатка, Подлиман Харьковской области, а также Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-миллиматровая гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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