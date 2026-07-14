Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото

Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО

Бойцы "Севера" в июле уничтожили более 15 робототехнических комплексов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля ликвидировали более 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.

Для уничтожения техники противника расчеты используют FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами, оснащенными осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами.

Уничтожение НРТК нарушает систему материально-технического обеспечения украинских войск и усложняет подвоз припасов и продовольствия.

БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля ликвидировали более 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ, которые использовались для снабжения войск в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 15 наземных робототехнических комплексов (НРТК) с начала июля, использовавшихся ВСУ для перевозки грузов в Харьковской области", - рассказал Карта.

Как отметил собеседник агентства, воздушная разведка ведет непрерывное наблюдение за участками местности, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство.

По его словам, при обнаружении цели ее координаты немедленно передаются на пункт управления для нанесения удара.

Военный добавил, что для уничтожения техники противника расчеты используют FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. Инженеры оснащают беспилотники осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами в зависимости от типа обнаруженного объекта.