ВС России уничтожили 51 антенну связи на трех направлениях

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи, 24 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.