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ВС России уничтожили 51 антенну связи на трех направлениях - РИА Новости, 14.07.2026
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05:14 14.07.2026
ВС России уничтожили 51 антенну связи на трех направлениях

ВС России уничтожили 51 антенну связи и 24 пункта управления БПЛА ВСУ

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи и БПЛА, 43 наземных робототехнических комплекса.
  • Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбиты шесть беспилотников противника, также уничтожены два блиндажа с личным составом ВСУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи, 24 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи и БПЛА, 43 наземных робототехнических комплекса. Поражено 24 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сбиты шесть беспилотников противника", - рассказал Астафьев.
Он добавил, что в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
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