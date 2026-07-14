ВС России уничтожили 51 антенну связи на трех направлениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи и БПЛА, 43 наземных робототехнических комплекса.
- Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбиты шесть беспилотников противника, также уничтожены два блиндажа с личным составом ВСУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи, 24 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи и БПЛА, 43 наземных робототехнических комплекса. Поражено 24 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сбиты шесть беспилотников противника", - рассказал Астафьев.
Он добавил, что в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.