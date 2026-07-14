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Расчеты "Запада" за сутки уничтожили 107 тяжелых квадрокоптеров ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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05:05 14.07.2026
Расчеты "Запада" за сутки уничтожили 107 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

ВС России за сутки уничтожили 118 дронов ВСУ и 47 пунктов управления

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 118 БПЛА самолетного типа и 107 тяжелых квадрокоптеров.
  • Поражены два склада боеприпасов и 47 пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • Удары были нанесены в районах населенных пунктов Светогорск, Малиевка, Благодатовка, Щурово, Моначиновка и Староверовка.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 118 БПЛА самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптеров, а также поразили два склада боеприпасов и 47 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптеров и пять барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, поражены два склада боеприпасов и 47 пунктов управления БПЛА", - рассказал Бигма.
По его словам, при поддержке артиллерии и тяжелых авиационных систем подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника — в том числе двум механизированным штурмовым бригадам, бригадам морской пехоты и бригадам территориальной обороны.
Он добавил, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Светогорск, Малиевка, Благодатовка, Щурово, Моначиновка и Староверовка.
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