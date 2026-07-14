Расчеты "Запада" за сутки уничтожили 107 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 118 БПЛА самолетного типа и 107 тяжелых квадрокоптеров.

Поражены два склада боеприпасов и 47 пунктов управления БПЛА ВСУ.

Удары были нанесены в районах населенных пунктов Светогорск, Малиевка, Благодатовка, Щурово, Моначиновка и Староверовка.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 118 БПЛА самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптеров, а также поразили два склада боеприпасов и 47 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптеров и пять барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, поражены два склада боеприпасов и 47 пунктов управления БПЛА", - рассказал Бигма.

По его словам, при поддержке артиллерии и тяжелых авиационных систем подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника — в том числе двум механизированным штурмовым бригадам, бригадам морской пехоты и бригадам территориальной обороны.