Бойцы "Запада" теснят ВСУ на Краснолиманском направлении

"Расчетами радиолокационных станций в зоне ответственности были обнаружены гексакоптеры ВСУ, которыми противник хотел нанести удар по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана", - следует из сообщения.

На опубликованных кадрах от Минобороны РФ, полученных в режиме реального времени, операторы настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, протаранив и уничтожив их в воздухе.