Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» ежедневно оттесняют противника от Красного Лимана.
- Расчеты подразделений войск беспилотных систем совместно со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и уничтожение БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.
- Расчетами радиолокационных станций были обнаружены и уничтожены гексакоптеры ВСУ, которые хотели нанести удар по передовым позициям российских подразделений в районе Красного Лимана.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" с каждым днем оттесняют противника от Красного Лимана, сообщило Минобороны России.
"Благодаря слаженной работе всех подразделений 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" штурмовые подразделения группировки ежедневно все дальше отбрасывают противника от Красного Лимана ДНР", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что расчеты подразделений войск беспилотных систем во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения соединений группировки осуществляют круглосуточный контроль и уничтожение различных разведывательных и ударных БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.
"Расчетами радиолокационных станций в зоне ответственности были обнаружены гексакоптеры ВСУ, которыми противник хотел нанести удар по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана", - следует из сообщения.
На опубликованных кадрах от Минобороны РФ, полученных в режиме реального времени, операторы настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, протаранив и уничтожив их в воздухе.
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