В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную ногу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухлетний ребенок в Бурятии получил открытый многооскольчатый перелом стопы и размозжение мягких тканей, засунув ногу в работающий двигатель трактора.
- Врачи смогли собрать стопу по частям во время сложной операции.
УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Врачи в Бурятии спасли 2-летнему ребенку стопу, которую он засунул в работающий двигатель трактора и получил открытый многооскольчатый перелом и размозжение мягких тканей, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы.
"Двухлетний малыш получил открытый многоскольчатый перелом костей стопы со смещением и размозжение мягких тканей стопы, засунув ногу в работающий двигатель трактора. Кости раздробились на мелкие части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачам во время сложной операции удалось собрать стопу по частям. Сейчас ребенок получает необходимую медицинскую помощь.