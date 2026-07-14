В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную ногу

УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Врачи в Бурятии спасли 2-летнему ребенку стопу, которую он засунул в работающий двигатель трактора и получил открытый многооскольчатый перелом и размозжение мягких тканей, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы.