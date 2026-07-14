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В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную ногу - РИА Новости, 14.07.2026
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11:15 14.07.2026
В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную ногу

В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную двигателем трактора ногу

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в операционной
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Медицинские сотрудники в операционной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухлетний ребенок в Бурятии получил открытый многооскольчатый перелом стопы и размозжение мягких тканей, засунув ногу в работающий двигатель трактора.
  • Врачи смогли собрать стопу по частям во время сложной операции.
УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Врачи в Бурятии спасли 2-летнему ребенку стопу, которую он засунул в работающий двигатель трактора и получил открытый многооскольчатый перелом и размозжение мягких тканей, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы.
"Двухлетний малыш получил открытый многоскольчатый перелом костей стопы со смещением и размозжение мягких тканей стопы, засунув ногу в работающий двигатель трактора. Кости раздробились на мелкие части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачам во время сложной операции удалось собрать стопу по частям. Сейчас ребенок получает необходимую медицинскую помощь.
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