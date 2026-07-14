В Благовещенске врачи помогли гражданину КНР с тяжелой травмой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Врачи в Благовещенске помогли 40-летнему гражданину КНР с тяжелой травмой и передали его коллегам в китайский город Хэйхэ на международном мосту через реку Амур, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы.

По данным медучреждения, 40-летний мужчина поступил в приемное отделение АОКБ в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом бедра и синдром длительного сдавливания, на фоне которого развилась острая почечная недостаточность. Врачи оказали пациенту противошоковую помощь и провели три сеанса гемодиализа, после чего его состояние стабилизировалось.