В Благовещенске врачи помогли гражданину КНР с тяжелой травмой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи в Благовещенске помогли 40-летнему гражданину КНР с тяжелой травмой.
- Состояние пациента стабилизировали после оказания противошоковой помощи и проведения трех сеансов гемодиализа.
- Российского пациента передали коллегам из Хэйхэ на международном мосту через реку Амур.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Врачи в Благовещенске помогли 40-летнему гражданину КНР с тяжелой травмой и передали его коллегам в китайский город Хэйхэ на международном мосту через реку Амур, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы.
По данным медучреждения, 40-летний мужчина поступил в приемное отделение АОКБ в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом бедра и синдром длительного сдавливания, на фоне которого развилась острая почечная недостаточность. Врачи оказали пациенту противошоковую помощь и провели три сеанса гемодиализа, после чего его состояние стабилизировалось.
Затем бригада Территориального центра медицины катастроф доставила его к автомобильному пункту пропуска "Кани-Курган" для международной транспортировки, добавили в пресс-службе.
На международном автомобильном мосту через Амур это седьмой случай трансграничной эвакуации тяжелобольного гражданина КНР. Ранее пациентов перевозили исключительно водным путем, уточнили в минздраве Приамурья.