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В Благовещенске врачи помогли гражданину КНР с тяжелой травмой - РИА Новости, 14.07.2026
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08:08 14.07.2026 (обновлено: 09:01 14.07.2026)
В Благовещенске врачи помогли гражданину КНР с тяжелой травмой

В Приамурье врачи помогли гражданину КНР и передали его на мосту через Амур

© Фото : Минздрав ПриамурьяВрачи Приамурья помогли гражданину КНР
Врачи Приамурья помогли гражданину КНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Минздрав Приамурья
Врачи Приамурья помогли гражданину КНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи в Благовещенске помогли 40-летнему гражданину КНР с тяжелой травмой.
  • Состояние пациента стабилизировали после оказания противошоковой помощи и проведения трех сеансов гемодиализа.
  • Российского пациента передали коллегам из Хэйхэ на международном мосту через реку Амур.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Врачи в Благовещенске помогли 40-летнему гражданину КНР с тяжелой травмой и передали его коллегам в китайский город Хэйхэ на международном мосту через реку Амур, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы.
"Российский и китайский реанимобили встретились на границе, где наши врачи передали пациента коллегам из Хэйхэ. Для оперативности на пункте пропуска организовали зеленый коридор с приостановкой движения транспорта", — говорится в сообщении.
По данным медучреждения, 40-летний мужчина поступил в приемное отделение АОКБ в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом бедра и синдром длительного сдавливания, на фоне которого развилась острая почечная недостаточность. Врачи оказали пациенту противошоковую помощь и провели три сеанса гемодиализа, после чего его состояние стабилизировалось.
Затем бригада Территориального центра медицины катастроф доставила его к автомобильному пункту пропуска "Кани-Курган" для международной транспортировки, добавили в пресс-службе.
На международном автомобильном мосту через Амур это седьмой случай трансграничной эвакуации тяжелобольного гражданина КНР. Ранее пациентов перевозили исключительно водным путем, уточнили в минздраве Приамурья.
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