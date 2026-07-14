Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в глубину обороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинская армия за сутки потеряла более 475 военных, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 475 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое и Новосолошино Запорожской области.
"Противник потерял свыше 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - добавили в ведомстве.
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