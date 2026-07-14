Аномальные дожди обрушатся на Дальнем Востоке из-за тайфуна "Бави"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномальные дожди обрушатся на этой неделе на Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин под влиянием остатков супертайфуна "Бави", сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Что касается юга Хабаровского края и восточной части региона, то зона интенсивных осадков пройдет и по этим районам - от Хабаровска до Охотска. И здесь тоже прогнозируются очень сильные дожди. Так что ждем сообщений о подтоплениях на Дальнем Востоке начиная с вечера 14 и 15-16 июля", - предупредил он.