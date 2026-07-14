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Аномальные дожди обрушатся на Дальнем Востоке из-за тайфуна "Бави" - РИА Новости, 14.07.2026
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00:35 14.07.2026
Аномальные дожди обрушатся на Дальнем Востоке из-за тайфуна "Бави"

Шувалов: остатки тайфуна "Бави" обрушатся на Дальний Восток

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия ливня
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин обрушатся аномальные дожди под влиянием остатков супертайфуна «Бави».
  • В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть 120–140 миллиметров осадков.
  • Прогнозируются сильные дожди и подтопления на Дальнем Востоке начиная с вечера 14 и 15–16 июля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномальные дожди обрушатся на этой неделе на Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин под влиянием остатков супертайфуна "Бави", сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке - это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна "Бави", который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай", - сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть 120-140 миллиметров осадков.
"Что касается юга Хабаровского края и восточной части региона, то зона интенсивных осадков пройдет и по этим районам - от Хабаровска до Охотска. И здесь тоже прогнозируются очень сильные дожди. Так что ждем сообщений о подтоплениях на Дальнем Востоке начиная с вечера 14 и 15-16 июля", - предупредил он.
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