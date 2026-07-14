Воробьев проверил работу лесопарка "Чемпион" в подмосковном Дзержинском

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как работает благоустроенный лесопарк "Чемпион" в Дзержинском и пообщался с местными жителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эту территорию, которая раньше была диким лесом, привели в порядок в 2025 году по программе "Парки в лесу" и нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Здесь обустроили зону для спорта и отдыха — она стала одной из крупных общественных территорий города.

"Мы стараемся отвечать на запросы жителей – теплоснабжение, благоустройство. Очень надеюсь, что здесь, в лесопарке, каждый найдет себе что-то по душе. Тут есть, где прогуляться, провести время с семьей, поиграть в настольный теннис или бадминтон, позаниматься на тренажерах. В лесопарке имеется все необходимое: спортивные и детские игровые площадки, лыжная трасса, парковка, зона, где можно погулять с собакой", - приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он также рассказал, что была установлена входная группа с разными павильонами, пунктом проката спортивного инвентаря, комнатой матери и ребенка. А для безопасности жителей установили пост охраны, а также современные системы освещения и видеонаблюдения.

Площадь лесопарка — более 31 гектара. При благоустройстве сохранили природный ландшафт. Здесь занимаются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Орбита" и участники "Активного долголетия".

"Эта территория всегда была очень популярна у жителей: здесь исторически сложилась удобная сеть тропинок общей протяженностью около семи километров, а зимой традиционно прокладывали лыжню. Мы сохранили привычные людям маршруты, но сделали их гораздо комфортнее — обновили покрытие и установили современное освещение для безопасных вечерних прогулок", - рассказал исполняющий обязанности директора муниципального учреждения "Дирекция парков" Валерий Балакин.

Он добавил, что в парке появились новые зоны: две детские площадки, уличные тренажеры, площадки для бадминтона и настольного тенниса, а также специальная площадка для дрессировки собак. Открыт пункт проката — летом можно взять велосипеды и детские машинки, зимой - лыжи. Лыжная трасса состоит из двух кругов — 3,5 и 5,5 километра. По словам Балакина, лесопарк имеет спортивную историю: здесь тренировался олимпийский чемпион Никита Крюков, а зимой прошел традиционный 34-й забег памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.

Новый лесопарк быстро стал популярным местом для встреч и прогулок у горожан. Здесь также устраивают праздники и спортивные соревнования общественные организации.

В прошлом году в Дзержинском благоустроили еще два крупных общественных пространства. Одно из них — сквер имени Бориса Константиновича Громцева. Там проложили дорожки, установили лестничные спуски, летнюю сцену, зоны отдыха, детскую и спортивную площадки. Также озеленили территорию: уложили около 2,5 тысячи квадратных метров рулонного газона и примерно 450 квадратных метров тротуарной плитки. Поставили малые архитектурные формы, новые фонари и камеры видеонаблюдения системы "Безопасный регион". Для удобства маломобильных граждан оборудовали пандусы и платформы.

Также завершили благоустройство площади Святителя Николая. Там обновили пешеходные дорожки, поставили скамейки и урны, добавили зелени, заменили освещение и установили камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в Дзержинском отремонтировали дворы на улицах Бондарева, Дзержинской, Лермонтова и Академика Жукова. Обновили детские площадки на улицах Шама, Угрешской, Бондарева, Ленина, Академика Жукова и Томилинской.

В 2026 году работы продолжатся: отремонтируют дворы на Угрешской, Лермонтова, Спортивной, Ленина, Лесной и площади Дмитрия Донского, а также модернизируют площадки на улицах Шама, Угрешской и Дзержинской.