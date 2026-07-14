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Стало известно, когда FIL рассмотрит вопрос допуска российских саночников - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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18:25 14.07.2026 (обновлено: 18:30 14.07.2026)
Стало известно, когда FIL рассмотрит вопрос допуска российских саночников

FIL рассмотрит допуск российских саночников на конгрессе 24 сентября

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСанный спорт
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Вопрос о допуске российских саночников на международные соревнования будет рассматриваться на экстраординарном конгрессе FIL 24 сентября.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит вопрос допуска российских саночников до соревнований на экстраординарном конгрессе 24 сентября, написал в Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"С президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт обсудили вопрос имплементации решений МОК на экстраординарном конгрессе FIL 24 сентября. На нем будет решаться вопрос о допуске российских саночников на международную арену", - написал Дегтярев.
Наталья Родионова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Российские саночники смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе
10 июня, 13:19
 
СпортМихаил ДегтяревНаталия ГартМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация санного спорта (FIL)Санный спорт
 
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