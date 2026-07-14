Стало известно, когда FIL рассмотрит вопрос допуска российских саночников

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит вопрос допуска российских саночников до соревнований на экстраординарном конгрессе 24 сентября, написал в Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"С президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт обсудили вопрос имплементации решений МОК на экстраординарном конгрессе FIL 24 сентября. На нем будет решаться вопрос о допуске российских саночников на международную арену", - написал Дегтярев.