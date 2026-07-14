Рейтинг@Mail.ru
Врач развеяла миф об употреблении двух литров воды в день - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 14.07.2026
Врач развеяла миф об употреблении двух литров воды в день

Врач Саутина: в сутки человеку требуется 30-35 мл жидкости на каждый кг веса

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Девушка пьет воду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребность в жидкости у каждого человека индивидуальна, поэтому рекомендация пить два литра воды в день не является универсальной, заявила врач-хирург, кандидат медицинских наук "СМ-Клиника" Екатерина Саутина.
  • Реальная потребность в жидкости зависит от массы тела, физической активности, возраста, состояния здоровья и влажности окружающей среды.
  • Хороший ориентир для оценки потребления жидкости — цвет мочи: светло-соломенный говорит о достаточном потреблении, темный указывает на обезвоживание.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекомендация пить два литра воды в день не является универсальной, так как потребности в жидкости у каждого разные, заявила врач-хирург, кандидат медицинских наук "СМ-Клиника" Екатерина Саутина.
"Часто можно услышать совет пить два литра воды в день. На самом деле это очень условная рекомендация. Для одного человека такого объема может оказаться недостаточно, а для другого - наоборот, слишком много", - сказала Саутина "Газете.Ru".
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Врач рассказал, как правильно пить воду в жару
1 июля, 12:47
По словам эксперта, реальная потребность в жидкости зависит от множества факторов: массы тела, физической активности, возраста, состояния здоровья и даже влажности окружающей среды. В качестве отправной точки можно использовать простую формулу: взрослому человеку требуется примерно 30-35 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса в сутки, порекомендовала Саутина. Например, человеку весом 70 килограмм необходимо около 2,1–2,5 литра в день, и в этот объем входят не только вода, но и супы, напитки, а также жидкость из овощей и фруктов, пояснила врач.
"Если температура воздуха превышает 30 градусов, человек активно потеет, занимается спортом, работает на улице или долго находится на солнце, к своей обычной норме стоит дополнительно прибавить примерно 500–1000 миллилитров жидкости, а при интенсивных физических нагрузках - еще больше. Потери жидкости при активном потоотделении могут достигать нескольких литров за день", - подчеркнула Саутина.
Врач добавила, что ориентироваться исключительно на чувство жажды не всегда правильно - у детей и пожилых людей этот механизм работает менее эффективно. Хороший ориентир - цвет мочи: светло-соломенный говорит о достаточном потреблении жидкости, темный указывает на обезвоживание, отметила Саутина. Чрезмерное употребление воды также опасно: можно нарушить водно-солевой баланс и снизить концентрацию натрия в крови, пояснила врач. Поэтому пить воду лучше небольшими порциями в течение всего дня, заключила Саутина.
Девушка наливает воду из графина - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Врач посоветовал есть меньше соли и пить больше воды в жару
3 июля, 15:52
 
Здоровье - ОбществоОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала