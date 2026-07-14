Врач развеяла миф об употреблении двух литров воды в день

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребность в жидкости у каждого человека индивидуальна, поэтому рекомендация пить два литра воды в день не является универсальной, заявила врач-хирург, кандидат медицинских наук "СМ-Клиника" Екатерина Саутина.

Реальная потребность в жидкости зависит от массы тела, физической активности, возраста, состояния здоровья и влажности окружающей среды.

Хороший ориентир для оценки потребления жидкости — цвет мочи: светло-соломенный говорит о достаточном потреблении, темный указывает на обезвоживание.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекомендация пить два литра воды в день не является универсальной, так как потребности в жидкости у каждого разные, заявила врач-хирург, кандидат медицинских наук "СМ-Клиника" Екатерина Саутина.

"Часто можно услышать совет пить два литра воды в день. На самом деле это очень условная рекомендация. Для одного человека такого объема может оказаться недостаточно, а для другого - наоборот, слишком много", - сказала Саутина "Газете.Ru"

По словам эксперта, реальная потребность в жидкости зависит от множества факторов: массы тела, физической активности, возраста, состояния здоровья и даже влажности окружающей среды. В качестве отправной точки можно использовать простую формулу: взрослому человеку требуется примерно 30-35 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса в сутки, порекомендовала Саутина. Например, человеку весом 70 килограмм необходимо около 2,1–2,5 литра в день, и в этот объем входят не только вода, но и супы, напитки, а также жидкость из овощей и фруктов, пояснила врач.

"Если температура воздуха превышает 30 градусов, человек активно потеет, занимается спортом, работает на улице или долго находится на солнце, к своей обычной норме стоит дополнительно прибавить примерно 500–1000 миллилитров жидкости, а при интенсивных физических нагрузках - еще больше. Потери жидкости при активном потоотделении могут достигать нескольких литров за день", - подчеркнула Саутина.