На борту грузового корабля ВМС США вспыхнул пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На борту грузового корабля ВМС США USNS Charles L. Gilliland вспыхнул пожар в порту Балтимора.
- О пострадавших не сообщается, причина возгорания расследуется.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту грузового корабля ВМС США в порту Балтимора, сообщила местная пожарная служба.
Указывается, что была объявлена повторная тревога, чтобы при необходимости мобилизовать дополнительные ресурсы.
Информации о пострадавших нет, причина возгорания расследуется.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В США возле Майами произошел крупный лесной пожар
11 мая, 09:07