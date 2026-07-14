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На борту грузового корабля ВМС США вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.07.2026
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02:10 14.07.2026 (обновлено: 11:57 14.07.2026)
На борту грузового корабля ВМС США вспыхнул пожар

В Балтиморе загорелся грузовой корабль ВМС США

© Фото : Baltimore City Fire DepartmentПожар на борту грузового корабля ВМС США в порту Балтимора
Пожар на борту грузового корабля ВМС США в порту Балтимора - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Baltimore City Fire Department
Пожар на борту грузового корабля ВМС США в порту Балтимора
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На борту грузового корабля ВМС США USNS Charles L. Gilliland вспыхнул пожар в порту Балтимора.
  • О пострадавших не сообщается, причина возгорания расследуется.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту грузового корабля ВМС США в порту Балтимора, сообщила местная пожарная служба.
"По прибытии пожарные подразделения обнаружили на борту USNS Charles L. Gilliland две спасательные шлюпки, полностью охваченные огнем", - говорится в заявлении пожарной службы Балтимора в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).
Указывается, что была объявлена повторная тревога, чтобы при необходимости мобилизовать дополнительные ресурсы.
Информации о пострадавших нет, причина возгорания расследуется.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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