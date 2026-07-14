Звёзды выйдут на Синюю дорожку VK Fest и выступят на шоу VK Мегамикс

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. VK Fest в Москве анонсировал новую программу со звёздными гостями. По Синей дорожке пройдут Прохор Шаляпин, Дора, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк'oZa, Яна Рудковская, NILETTO и другие знаменитости. Они примут участие в дефиле и челленджах, дадут интервью Алёне Блин. Шоу VK Мегамикс объединит главных артистов разных поколений — для зрителей выступят Олег Газманов, Жасмин, "Город 312", HOLLYFLAME, Тима Белорусских и другие исполнители.

В этом году Синяя дорожка будет включать три зоны: с дефиле, челленджами и откровенными интервью. Знаменитости не будут знать, куда попадут — это решится случайным образом на фестивале.

Гости пройдут по Синей дорожке в концептуальных нарядах, покажут перформансы и пообщаются с ведущими. В зоне челленджей участники столкнутся с неожиданными заданиями. В зоне истины звёзды поговорят с Алёной Блин — одной из самых узнаваемых интервьюеров страны, которая умеет говорить о самых обсуждаемых инфоповодах с лёгкой, ироничной интонацией.

© Пресс-служба ВКонтакте Состав артистов и ведущих на VK Fest в Москве © Пресс-служба ВКонтакте Состав артистов и ведущих на VK Fest в Москве

Ведущими Синей дорожки станут Илья Соболев, Роман Каграманов, Олег Пилягин, Ида Галич и Регина Тодоренко. В первый день фестиваля на неё выйдут Прохор Шаляпин, Оксана Самойлова, Максим Матвеев, Алексей Жидковский, Дора, Мария Миногарова, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк'oZa, Ирина Дубцова, Карина Нигай, Татьяна Куртукова, Лилия Рах, Dimma Urih, NANSI & SIDOROV. Во второй день — Лариса Долина, Яна Рудковская, Александр Ревва, Анастасия Волочкова, Илья Авербух, МОТ, NILETTO, MONA, Аня Pokrov, Артур Бабич, Митя Фомин, Наташа Королёва, Слава, Лаура Джугелия, Карина Мурашкина и Екатерина Волкова.

На фестивале пройдёт шоу VK Мегамикс — оно состоится 19 июля на Синей сцене. Артисты разных поколений замиксуют легендарные хиты с популярными сейчас треками. В шоу участвуют BLIZKEY, SERYABKINA, Жасмин, Банд'Эрос, HOLLYFLAME, Тима Белорусских, группы "Альянс", "Вирус" и "Город 312", Артур Пирожков, Олег Газманов, Александр Серов, Алексей Романоф ("Амега"), создатели "деревенского трэпа" с гармонью GORILLA GLU & LIL NAKU, Jakone & Kiliana, Иракли и Юрий Лоза. Хедлайнером VK Мегамикса станет известный рэпер — его имя пока держится в секрете.

"VK Мегамикс — это уникальный формат шоу внутри фестиваля, придуманный нами. Такого вы нигде не услышите: любимые песни и современный звук, хит на хите, лучшие артисты нескольких поколений вместе на одной сцене. Это уже третий VK Мегамикс, и мы уверены — всё пройдёт легендарно", — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Синяя дорожка и VK Мегамикс в первый раз состоялись на VK Fest в Москве три года назад. В прошлом году за событиями Синей дорожки впервые могли наблюдать все посетители, а знаменитости подготовили специальные образы и выступления в честь десятилетия фестиваля. В разные годы на шоу VK Мегамикс выступали Шура, "Отпетые мошенники", "На-На", Доминик Джокер, Филипп Киркоров и Валерия.