Львова-Белова призвала проверить соблюдение запретов продажи вейпов детям

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала региональным омбудсменам проверить запрет продажи вейпов и алкоголя детям в связи с выявлением подобных случаев.

Детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости, отметила, что несмотря на введенные запреты, продолжают встречаться случаи продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.