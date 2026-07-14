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Львова-Белова призвала проверить соблюдение запретов продажи вейпов детям - РИА Новости, 14.07.2026
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11:00 14.07.2026

Львова-Белова призвала проверить соблюдение запретов продажи вейпов детям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Львова-Белова рекомендовала региональным омбудсменам проверить соблюдение запретов на продажу вейпов и алкоголя несовершеннолетним.
  • Несмотря на введенные запреты, продолжают встречаться случаи продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала региональным омбудсменам проверить запрет продажи вейпов и алкоголя детям в связи с выявлением подобных случаев.
Детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости, отметила, что несмотря на введенные запреты, продолжают встречаться случаи продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.
"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать… Уполномоченным по правам ребенка в субъектах РФ провести мониторинг соблюдения запретов на продажу алкогольной продукции и вейпов несовершеннолетним, включая оценку распространенности таких нарушений, с последующей общественной презентацией результатов", - говорится в тексте доклада.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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