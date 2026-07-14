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Украинский рэпер, причастный к сорванной атаке, находится в Варшаве - РИА Новости, 14.07.2026
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12:50 14.07.2026 (обновлено: 12:51 14.07.2026)
Украинский рэпер, причастный к сорванной атаке, находится в Варшаве

Причастный к сорванной атаке Киевстонер находится в Варшаве

© Кадр видео, опубликованного КиевстонеромКиевстонер
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео, опубликованного Киевстонером
Киевстонер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ заявила о причастности рэпера Киевстонера к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье.
  • Предположительно, он находится в Варшаве.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев (также известен под псевдонимом Киевстонер), причастный к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, предположительно, находится в Варшаве, выяснило РИА Новости.
ФСБ России ранее сообщила, что Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье.
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Во вторник Киевстонер опубликовал в соцсетях несколько видеозаписей, на одной из которых видно, что он находится в ресторане. Обстановка в заведении идентична интерьеру украинского ресторана Mur Mur на улице Хмельной в центре Варшавы. О дате записи можно судить по словам музыканта, который говорит, что до конца лета осталось 49 дней.
Около месяца назад неизвестные пытались поджечь этот ресторан.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания.
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