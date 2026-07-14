Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ заявила о причастности рэпера Киевстонера к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье.

Предположительно, он находится в Варшаве.

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев (также известен под псевдонимом Киевстонер), причастный к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, предположительно, находится в Варшаве, выяснило РИА Новости.

ФСБ России ранее сообщила, что Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье.

Во вторник Киевстонер опубликовал в соцсетях несколько видеозаписей, на одной из которых видно, что он находится в ресторане. Обстановка в заведении идентична интерьеру украинского ресторана Mur Mur на улице Хмельной в центре Варшавы. О дате записи можно судить по словам музыканта, который говорит, что до конца лета осталось 49 дней.

Около месяца назад неизвестные пытались поджечь этот ресторан.

По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.