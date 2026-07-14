В США хотят полностью запретить импорт российского урана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый американский законопроект предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию «Росатома».
- США официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 года, но оставили возможность выдачи временных разрешений до 2028 года.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Новый американский законопроект, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации.
"С даты принятия настоящего закона президент должен предпринять все необходимые шаги для реализации требований закона о приватизации Обогатительной корпорации США касательно импорта урана из РФ, включая импорт любого урана от государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" либо любой её дочерней структуры или правопреемника", - говорится в тексте законопроекта.
США официально запретили импорт российского урана ещё в мае 2024 году, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 года на случай отсутствия альтернатив у американских компаний.
В ответ Россия также ограничила экспорт урана в США, однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент России Владимир Путин заявил, что Россия до сих пор продолжает поставлять уран на американский рынок, несмотря на ограничения с обеих сторон.
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
1 февраля, 08:00