В США хотят полностью запретить импорт российского урана

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый американский законопроект предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию «Росатома».

США официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 года, но оставили возможность выдачи временных разрешений до 2028 года.

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Новый американский законопроект, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации.

"С даты принятия настоящего закона президент должен предпринять все необходимые шаги для реализации требований закона о приватизации Обогатительной корпорации США касательно импорта урана из РФ , включая импорт любого урана от государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" либо любой её дочерней структуры или правопреемника", - говорится в тексте законопроекта.

США официально запретили импорт российского урана ещё в мае 2024 году, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 года на случай отсутствия альтернатив у американских компаний.

В ответ Россия также ограничила экспорт урана в США, однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений.