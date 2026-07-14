Гендиректор "Укроборонпрома" заявил об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил об уходе в отставку после взрыва на складе с оружием в Вишневом.

Владимир Зеленский признавал, что объект разместили рядом с жилыми домами.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Герман Сметанин после взрыва на складе с оружием в Вишневом в Киевской области заявил, что уходит в отставку.

Владимир Зеленский 11 июня признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской, где произошел взрыв, разместили в населенном пункте рядом с жилыми домами. Он добавил, что руководители двух структур " Укроборонпрома " разместили склад в городе рядом с жилыми домами якобы вопреки инструкциям. Позже в "Укроборонпроме" сообщили, об увольнении двух руководителей за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.

© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Вишнёвом в Киевской области © Кадр видео из соцсетей Взрыв в Вишнёвом в Киевской области

"Сегодня завершаю работу на должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность"… Желаю новому руководителю и коллективу дальнейших успехов", - написал Сметанин в своем Telegram-канале.

Причину своего увольнения он не уточнил.

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник 6 июля заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.