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Гендиректор "Укроборонпрома" заявил об отставке - РИА Новости, 14.07.2026
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15:47 14.07.2026
Гендиректор "Укроборонпрома" заявил об отставке

Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин ушел в отставку после взрыва в Вишневом

CC BY-SA 4.0 / Mazij / Герман Сметанін 2024Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Герман Сметанин
Гендиректор госконцерна Укроборонпром Герман Сметанин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Mazij / Герман Сметанін 2024
Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Герман Сметанин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил об уходе в отставку после взрыва на складе с оружием в Вишневом.
  • Владимир Зеленский признавал, что объект разместили рядом с жилыми домами.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Герман Сметанин после взрыва на складе с оружием в Вишневом в Киевской области заявил, что уходит в отставку.
Владимир Зеленский 11 июня признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской, где произошел взрыв, разместили в населенном пункте рядом с жилыми домами. Он добавил, что руководители двух структур "Укроборонпрома" разместили склад в городе рядом с жилыми домами якобы вопреки инструкциям. Позже в "Укроборонпроме" сообщили, об увольнении двух руководителей за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.
© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишнёвом в Киевской области
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области
"Сегодня завершаю работу на должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность"… Желаю новому руководителю и коллективу дальнейших успехов", - написал Сметанин в своем Telegram-канале.
Причину своего увольнения он не уточнил.
Глава Киевской областной администрации Николай Калашник 6 июля заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.
По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и минобороны Украины.
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