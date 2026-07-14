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Украинцы радовались немецкой оккупации, рассказал потомок жертв Волыни - РИА Новости, 14.07.2026
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23:05 14.07.2026
Украинцы радовались немецкой оккупации, рассказал потомок жертв Волыни

РИА Новости: в Варшаве рассказали о радости украинцев из-за оккупации Галиции

© Фото : Public DomainАллея в городе Легница в память жертвам, убитым на Волыне.
Аллея в городе Легница в память жертвам, убитым на Волыне. - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Public Domain
Аллея в городе Легница в память жертвам, убитым на Волыне. . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Варшавы Ян Бжегович рассказал, что его семья из Восточной Галиции пострадала во время Волынской резни 1944 года.
  • По словам Бжеговича, его бабушка рассказывала, что украинцы, жившие в Восточной Галиции, радовались приходу немецких войск.
  • Бжегович отметил, что до оккупации украинцы и поляки жили дружно и вместе отмечали праздники.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Многие украинцы во время Второй мировой войны не скрывали радости в связи с оккупацией Галиции войсками вермахта, рассказал РИА Новости житель Варшавы Ян Бжегович.
«
"Моя семья происходит из Восточной Галиции и в полной мере ощутила ужасы Волынской резни – от рук украинцев в 1944 году погиб мой дедушка и двое его братьев, более десяти других родственников. Чудом выжившая с детьми моя бабушка под конец жизни иногда делилась своими воспоминаниями, так как раньше об этом говорить было нельзя", - рассказал он.
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По словам собеседника агентства, настроения украинцев, которые жили в Восточной Галиции вперемешку с поляками, резко изменились при подходе немецких войск.
«
"Моя бабушка вспоминала, что поляки с соседями-украинцами хорошо жили, вместе отмечали праздники и работали бок о бок. Но когда наши территории занимала немецкая армия, украинцы говорили: наши идут", - сказал он.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
11 июля, 16:41
 
В миреВаршаваКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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