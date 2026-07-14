Украинцы радовались немецкой оккупации, рассказал потомок жертв Волыни

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"Моя семья происходит из Восточной Галиции и в полной мере ощутила ужасы Волынской резни – от рук украинцев в 1944 году погиб мой дедушка и двое его братьев, более десяти других родственников. Чудом выжившая с детьми моя бабушка под конец жизни иногда делилась своими воспоминаниями, так как раньше об этом говорить было нельзя", - рассказал он.