Краткий пересказ от РИА ИИ Украинцы жалуются на плохое обращение со стороны польских пограничников, пишет Guardian.

Они отмечают, что на них смотрят свысока.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины жалуются, что польские пограничники на приграничных пунктах пропуска плохо с ними обращаются, пишет газета Граждане Украины жалуются, что польские пограничники на приграничных пунктах пропуска плохо с ними обращаются, пишет газета Guardian

"Многие (украинцы - ред.) разгневаны унизительным отношением к ним на польских пограничных переходах", - говорится в материале газеты.

Как отмечает издание, на границе Польши Украины по-прежнему доступны лишь "минимальные удобства". Кроме того, по данным газеты, у украинцев сложилось впечатление, что поляки смотрят на них свысока: польские пограничники агрессивно настроены по отношению к украинским гражданам, которым приходится часами стоять в длинных очередях под открытым небом вне зависимости от времени года и погодных условий.

"Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, мое тело охватывает дрожь от ярости, вызванной тем, как на нас смотрят, как с нами обращаются", - приводит газета слова графического дизайнера из Киева Ольги.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.