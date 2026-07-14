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СМИ узнали, как польские пограничники унижают украинцев - РИА Новости, 14.07.2026
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14:56 14.07.2026
СМИ узнали, как польские пограничники унижают украинцев

Guardian: польские пограничники смотрят на украинцев свысока

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинцы жалуются на плохое обращение со стороны польских пограничников, пишет Guardian.
  • Они отмечают, что на них смотрят свысока.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины жалуются, что польские пограничники на приграничных пунктах пропуска плохо с ними обращаются, пишет газета Guardian.
"Многие (украинцы - ред.) разгневаны унизительным отношением к ним на польских пограничных переходах", - говорится в материале газеты.
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Как отмечает издание, на границе Польши и Украины по-прежнему доступны лишь "минимальные удобства". Кроме того, по данным газеты, у украинцев сложилось впечатление, что поляки смотрят на них свысока: польские пограничники агрессивно настроены по отношению к украинским гражданам, которым приходится часами стоять в длинных очередях под открытым небом вне зависимости от времени года и погодных условий.
"Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, мое тело охватывает дрожь от ярости, вызванной тем, как на нас смотрят, как с нами обращаются", - приводит газета слова графического дизайнера из Киева Ольги.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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