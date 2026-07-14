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Верховная Рада поддержала отставку премьера - РИА Новости, 14.07.2026
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15:56 14.07.2026
Верховная Рада поддержала отставку премьера

Рада поддержала уход Свириденко с поста премьера

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Юлия Свириденко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рада поддержала уход Юлии Свириденко с поста премьер-министра.
  • Это влечет и отставку всего правительства.
  • Как сообщал депутат Ярослав Железняк, назначение нового главы кабмина и министров запланировано на четверг.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны.
На заседании парламента, которое транслировал YouTube-канал телеканала "Рада", отставку Свириденко поддержали 258 депутатов.
Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет отставку всего кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг, сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности. Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
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