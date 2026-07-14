Окружение Мелони сомневается в полезности саммитов по Украине, пишут СМИ

Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме. Архивное фото

Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме

© AP Photo / Alessandra Tarantino Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ Окружение Мелони сомневается, служат ли многочисленные саммиты по Украине интересам Киева или политическим интересам Макрона, пишет Repubblica.

Премьер Италии отказалась участвовать в очередной встрече в Париже, объяснив это тем, что за последние три с половиной недели посетила шесть подобных мероприятий.

РИМ, 14 июл - РИА Новости. Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони сомневается, идут ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине на пользу Киеву или в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Repubblica.

В понедельник Макрон заявил, что "коалиция желающих" приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военные учения.

Комментируя отсутствие Мелони на встрече "коалиции" в Париже, Repubblica отмечает, что в ее ближайшем окружении уже некоторое время задаются вопросом, не являются ли эти парижские саммиты - и их столь высокая частота - в конечном счете более полезными для украинского дела или для личного Эммануэля Макрона.

Мелони объяснила отказ участвовать в очередной встрече в Париже тем, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий, уточняет газета.