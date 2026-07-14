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Окружение Мелони сомневается в полезности саммитов по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2026
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14:26 14.07.2026
Окружение Мелони сомневается в полезности саммитов по Украине, пишут СМИ

Repubblica: окружение Мелони сомневается в полезности саммитов по Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме
Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружение Мелони сомневается, служат ли многочисленные саммиты по Украине интересам Киева или политическим интересам Макрона, пишет Repubblica.
  • Премьер Италии отказалась участвовать в очередной встрече в Париже, объяснив это тем, что за последние три с половиной недели посетила шесть подобных мероприятий.
РИМ, 14 июл - РИА Новости. Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони сомневается, идут ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине на пользу Киеву или в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Repubblica.
В понедельник Макрон заявил, что "коалиция желающих" приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военные учения.
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Комментируя отсутствие Мелони на встрече "коалиции" в Париже, Repubblica отмечает, что в ее ближайшем окружении уже некоторое время задаются вопросом, не являются ли эти парижские саммиты - и их столь высокая частота - в конечном счете более полезными для украинского дела или для личного Эммануэля Макрона.
Мелони объяснила отказ участвовать в очередной встрече в Париже тем, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий, уточняет газета.
Издание также пишет, что на фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать активность на международной арене, тогда как Мелони предпочитает сосредоточиться на внутренних приоритетах Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года. В частности, вместо поездки в Париж премьер отправилась в Палермо на заседание комитета по вопросам общественного порядка и безопасности, а затем планирует вернуться в Рим для проведения заседания Совета министров.
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