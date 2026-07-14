Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото

Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле

© AP Photo / Sercan Ozkurnazli Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях после саммита НАТО в Анкаре, пишет Aydınlık.

Это создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции.

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном море, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции, утверждает газета Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном море, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции, утверждает газета Aydınlık со ссылкой на источники.

"Украина превратила Черное море в зону боевых действий. После саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции", - утверждает издание.

Под удар попадают в том числе суда, связанные с Турцией, напоминает газета. Она подчеркивает, что возможная эскалация в Черном море несет риски для энергетической безопасности республики, поскольку по этому маршруту ежемесячно перевозятся миллионы баррелей нефти, в том числе около половины нефти, импортируемой Турцией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.