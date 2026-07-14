Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях после саммита НАТО в Анкаре, пишет Aydınlık.
- Это создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции.
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном море, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции, утверждает газета Aydınlık со ссылкой на источники.
"Украина превратила Черное море в зону боевых действий. После саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции", - утверждает издание.
Под удар попадают в том числе суда, связанные с Турцией, напоминает газета. Она подчеркивает, что возможная эскалация в Черном море несет риски для энергетической безопасности республики, поскольку по этому маршруту ежемесячно перевозятся миллионы баррелей нефти, в том числе около половины нефти, импортируемой Турцией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.