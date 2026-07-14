Глава МВД Украины может возглавить Минобороны, заявили в Раде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МВД Украины Игорь Клименко может сменить Михаила Федорова на посту министра обороны, заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк.
- Действующий глава Нацполиции Иван Выговский может занять должность министра внутренних дел.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко может сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины, заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров – в четверг.
"По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости следующие: Игорь Клименко - главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Иван Выговский, действующий глава Нацполиции, рассматривается как преемник Клименко на посту главы МВД", - написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.