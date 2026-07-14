"Это как понимать?" В Киеве набросились на Зеленского после ЧП в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил недовольство по поводу визита Владимира Зеленского в Париж.
- Соскин считает, что Зеленский должен был посетить Одессу после ударов по военной инфраструктуре города.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в Париж после успешных российских ударов по военной инфраструктуре города, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, очередная встреча так называемой “коалиции желающих” ничего не решила бы, а присутствие Зеленского в Одессе могло сказаться на отношении жителей.
"Сейчас, когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на все полезли вверх, Зеленский должен по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам", — добавил Соскин.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.
Накануне ВС России нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании "Одтранс" в Одессе. Среди других пораженных целей — два морских парома и контейнеровоз, доставлявший грузы для ВСУ, а также килекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска АНПА. В ночь на воскресенье российская армия атаковала объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области.