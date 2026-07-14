"Это как понимать?" В Киеве набросились на Зеленского после ЧП в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил недовольство по поводу визита Владимира Зеленского в Париж.

Соскин считает, что Зеленский должен был посетить Одессу после ударов по военной инфраструктуре города.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в Париж после успешных российских ударов по военной инфраструктуре города, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?" — возмутился Соскин.

По словам эксперта, очередная встреча так называемой “коалиции желающих” ничего не решила бы, а присутствие Зеленского в Одессе могло сказаться на отношении жителей.

"Сейчас, когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на все полезли вверх, Зеленский должен по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам", — добавил Соскин.

Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.