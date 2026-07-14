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В Уфе установили дополнительную меру поддержки пострадавшим от атак БПЛА - РИА Новости, 15.07.2026
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23:01 14.07.2026 (обновлено: 01:06 15.07.2026)
В Уфе установили дополнительную меру поддержки пострадавшим от атак БПЛА

Горсовет Уфы установил дополнительную меру поддержки пострадавшим от атак БПЛА

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты городского совета Уфы на внеочередном заседании установили дополнительные меры поддержки пострадавшим от ракетных ударов и атак беспилотников.
  • Поддержка будет оказываться в виде единовременной материальной помощи при нарушении условий жизнедеятельности, утрате имущества первой необходимости, повреждении транспортного средства, а также в случае гибели или вреда здоровью.
  • Действие выплат распространено на правоотношения, возникшие с 1 апреля, а порядок предоставления выплат поручено разработать администрации города до 1 августа.
УФА, 14 июл – РИА Новости. Депутаты городского совета Уфы на внеочередном заседании установили дополнительные меры поддержки пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотников, сообщает пресс-служба уфимского горсовета.
На внеочередном 65-м заседании горсовета Уфы депутаты рассмотрели вопрос установления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.
"Принятие указанной меры позволит обеспечить адресную поддержку уфимцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайных обстоятельств, и реализовать полномочия муниципалитета в сфере социальной защиты населения", - приводятся слова председателя горсовета Уфы Марата Васимова.
Поддержка будет оказываться в виде единовременной материальной помощи, если у гражданина нарушены условия жизнедеятельности, утрачено имущество первой необходимости, повреждено его транспортное средство, а также в случае гибели или вреда здоровью, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что действие выплаты распространено на правоотношения, возникшие с 1 апреля. Порядок предоставления выплат поручено разработать администрации города до 1 августа.
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