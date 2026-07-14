В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Сочи ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 02:26