США подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

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"Сегодня в 15.00 по восточному времени США (22.00 мск - ред.) силы Центрального командования США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранского потенциала по нападению на торговое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.