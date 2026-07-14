США подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США подтвердило начало новых ударов по Ирану.
- Американские вооруженные силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило начало новых ударов по Ирану.
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"Сегодня в 15.00 по восточному времени США (22.00 мск - ред.) силы Центрального командования США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранского потенциала по нападению на торговое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.
Отмечается, что американские вооруженные силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов, которая начнется в 23.00 мск.
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