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США подтвердили нанесение новых ударов по Ирану - РИА Новости, 14.07.2026
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22:37 14.07.2026 (обновлено: 23:17 14.07.2026)
США подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

Командование ВС США подтвердило нанесение новых ударов по целям в Иране

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США подтвердило начало новых ударов по Ирану.
  • Американские вооруженные силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило начало новых ударов по Ирану.
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"Сегодня в 15.00 по восточному времени США (22.00 мск - ред.) силы Центрального командования США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранского потенциала по нападению на торговое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что американские вооруженные силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов, которая начнется в 23.00 мск.
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