ВС России нанесли удары по энергетическим объектам на Украине

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Также нанесено поражение местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах, отметило МО.