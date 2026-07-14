ВС России нанесли удары по энергетическим объектам на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Также поражены места хранения и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.
Также нанесено поражение местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах, отметило МО.
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