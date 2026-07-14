Дым над танкером в Одесской области

Дым над танкером в Одесской области

© Кадр видео из соцсетей Дым над танкером в Одесской области

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны.

Также поражены объекты в порту Южный в Одесской области.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, сообщили в Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, сообщили в Минобороны

"Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.

Среди подбитых целей:

завод "Радиоизмеритель" — ключевой поставщик компонентов электронной базы для ракет "Нептун-МД", FP-7, -9 и "Гром-2". Также там производят навигационно-посадочную аппаратуру и СВЧ-компоненты для авиастроения;

предприятие "УКР АРМО ТЕХ" — логистический центр для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и дроны.

Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер.

Отмечается, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.