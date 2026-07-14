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ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве - РИА Новости, 14.07.2026
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07:58 14.07.2026 (обновлено: 13:56 14.07.2026)
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве и порту в Одесской области

© Кадр видео из соцсетейДым над танкером в Одесской области
Дым над танкером в Одесской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым над танкером в Одесской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны.
  • Также поражены объекты в порту Южный в Одесской области.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, сообщили в Минобороны.
"Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
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Среди подбитых целей:
  • завод "Радиоизмеритель" — ключевой поставщик компонентов электронной базы для ракет "Нептун-МД", FP-7, -9 и "Гром-2". Также там производят навигационно-посадочную аппаратуру и СВЧ-компоненты для авиастроения;
  • предприятие "УКР АРМО ТЕХ" — логистический центр для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и дроны.
Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер.
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