ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны.
- Также поражены объекты в порту Южный в Одесской области.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, сообщили в Минобороны.
"Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
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Среди подбитых целей:
- завод "Радиоизмеритель" — ключевой поставщик компонентов электронной базы для ракет "Нептун-МД", FP-7, -9 и "Гром-2". Также там производят навигационно-посадочную аппаратуру и СВЧ-компоненты для авиастроения;
- предприятие "УКР АРМО ТЕХ" — логистический центр для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и дроны.
Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер.
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Отмечается, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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