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Иран нанес удары по танкерам в Ормузском проливе, утверждают в ОАЭ - РИА Новости, 14.07.2026
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01:33 14.07.2026 (обновлено: 01:42 14.07.2026)
Иран нанес удары по танкерам в Ормузском проливе, утверждают в ОАЭ

В ОАЭ утверждают, что Иран нанес ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два танкера ОАЭ «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе.
  • В результате атаки погиб один член экипажа, еще восемь человек пострадали, четверо из них — в тяжелом состоянии.
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе, погиб член экипажа одного из них, пострадали восемь человек, утверждает минобороны Объединенных Арабских Эмиратов.
"Два национальных танкера "Момбаса" и "Аль-Бахия" подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана. В результате атаки погиб индиец - член экипажа танкера "Момбаса", пострадали еще восемь членов экипажей - шестеро индийцев и двое украинцев", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. На танкерах после атаки вспыхнули пожары, их удалось локализовать, отметило ведомство.
Министерство осудило инцидент и отметило, что ОАЭ оставляют за собой право ответа на атаку, а также готовы отразить любые вызовы.
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