Иран нанес удары по танкерам в Ормузском проливе, утверждают в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два танкера ОАЭ «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе.
- В результате атаки погиб один член экипажа, еще восемь человек пострадали, четверо из них — в тяжелом состоянии.
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе, погиб член экипажа одного из них, пострадали восемь человек, утверждает минобороны Объединенных Арабских Эмиратов.
"Два национальных танкера "Момбаса" и "Аль-Бахия" подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана. В результате атаки погиб индиец - член экипажа танкера "Момбаса", пострадали еще восемь членов экипажей - шестеро индийцев и двое украинцев", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. На танкерах после атаки вспыхнули пожары, их удалось локализовать, отметило ведомство.
Министерство осудило инцидент и отметило, что ОАЭ оставляют за собой право ответа на атаку, а также готовы отразить любые вызовы.