Иран нанес удары по танкерам в Ормузском проливе, утверждают в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Два танкера ОАЭ «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе.

В результате атаки погиб один член экипажа, еще восемь человек пострадали, четверо из них — в тяжелом состоянии.

СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе, погиб член экипажа одного из них, пострадали восемь человек, утверждает минобороны Объединенных Арабских Эмиратов.

"Два национальных танкера "Момбаса" и "Аль-Бахия" подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана . В результате атаки погиб индиец - член экипажа танкера "Момбаса", пострадали еще восемь членов экипажей - шестеро индийцев и двое украинцев", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.

Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. На танкерах после атаки вспыхнули пожары, их удалось локализовать, отметило ведомство.