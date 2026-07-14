ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Московской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сорвала массированный удар FPV-дронами по оборонному предприятию в Подмосковье.
- Беспилотники заранее настроили в Киеве, спрятали в партии испанской керамической плитки и отправили в Россию.
- Там их разместили в арендованном ангаре.
- Исполнителем преступления стал бывший член этнической ОПГ с российским гражданством, его задержали.
- Силовики уничтожили все заготовленные БПЛА.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФСБ сорвала массированный удар FPV-дронами по оборонному предприятию в Подмосковье.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области", — говорится в заявлении.
По полученным данным, в партию испанской керамической плитки спрятали 35 FPV-беспилотников с боевой частью, устойчивых к средствам РЭБ. Первичную настройку аппаратов провели в Киеве. Далее груз проследовал по маршруту Словакия — Польша — Белоруссия — Россия. Его разместили на заранее арендованном складе.
"Для легенды коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов", — уточнили в ведомстве.
К подготовке помещения к вылету БПЛА кураторы привлекли двух молдаван, прошедших инструктаж. Впоследствии они покинули Россию. Исполнителем теракта стал бывший член этнической ОПГ, отбывавший наказание за тяжкие преступления. Он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами и уехал в заранее обговоренное место. Планировалось, что его вывезут на Украину.
"После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, сопровождавшего проведение операции", — подчеркнули в службе.
Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Пособник-арендатор, который принял опасный груз, оказал сопротивление, его ликвидировали. Возбуждено уголовное дело о теракте.