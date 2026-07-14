ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Московской области

К подготовке помещения к вылету БПЛА кураторы привлекли двух молдаван, прошедших инструктаж. Впоследствии они покинули Россию. Исполнителем теракта стал бывший член этнической ОПГ , отбывавший наказание за тяжкие преступления. Он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами и уехал в заранее обговоренное место. Планировалось, что его вывезут на Украину.