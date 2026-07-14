Российские ученые нашли новый способ оценки здоровья сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Сеченовского университета обнаружили маркеры ишемической болезни сердца в выдыхаемом человеком воздухе после физической нагрузки.

В исследовании приняли участие 80 человек, и алгоритм правильно выявлял около 77% пациентов с признаками ишемической болезни сердца.

Метод еще требует проверки на более крупных выборках пациентов, но в будущем может использоваться как дополнительный инструмент для предварительной оценки состояния сердца.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета обнаружили маркеры ишемической болезни сердца в выдыхаемом человеком воздухе после физической нагрузки, в будущем анализ смогут использовать как дополнительный инструмент для предварительной оценки состояния сердца, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Ученые Сеченовского университета выяснили, что признаки ишемической болезни сердца можно выявлять по изменениям состава выдыхаемого воздуха после физической нагрузки. Исследователи показали, что изменения состава летучих органических соединений (ЛОС) после физической нагрузки позволяют с высокой чувствительностью отличать пациентов с нарушением кровоснабжения миокарда от людей без таких изменений", - сообщили в вузе.

Там уточнили, что в исследовании приняли участие 80 человек. У 31 пациента нарушения кровоснабжения миокарда были подтверждены с помощью компьютерной томографии, а 49 участников вошли в контрольную группу.

Все добровольцы проходили исследование выдыхаемого воздуха в состоянии покоя и после велоэргометрической нагрузки. Для анализа состава выдоха использовали протонную масс-спектрометрию высокого разрешения, а затем полученные данные обрабатывали с помощью алгоритмов машинного обучения. Алгоритм правильно выявлял около 77% пациентов с признаками ишемической болезни сердца.