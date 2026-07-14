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Гарантийный фонд Тувы помог МСБ привлечь более 194 миллионов рублей - РИА Новости, 14.07.2026
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Твой бизнес
 
18:33 14.07.2026
Гарантийный фонд Тувы помог МСБ привлечь более 194 миллионов рублей

Гарантийный фонд Тувы помог МСБ привлечь свыше 194 млн рублей на развитие дела

© Фото : Официальный портал Республики ТываГарантийный фонд Тувы помог МСБ привлечь более 194 миллионов рублей
Гарантийный фонд Тувы помог МСБ привлечь более 194 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Официальный портал Республики Тыва
Гарантийный фонд Тувы помог МСБ привлечь более 194 миллионов рублей
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Предприниматели Тувы при поддержке регионального Гарантийного фонда привлекли в первом полугодии на развитие бизнеса более 194 миллионов рублей в виде заемных средств, сообщает пресс-служба правительства республики.
За аналогичный период в прошлом году субъекты малого и среднего бизнеса привлекли 91 миллион рублей. С начала 2026 года фонд выдал предпринимателям республики 25 договоров поручительства на сумму 72,7 миллиона рублей.
По данным пресс-службы, за первые шесть месяцев 2025 года количество поручительств увеличилось почти вдвое, а их объем — в 1,5 раза. Кредитов также привлечено в два раза больше. Тувинский бизнес чаще вкладывал в розничную торговлю — на нее приходится 60% всех кредитов. На втором месте — проекты, связанные с услугами по перевозке, их доля в структуре кредитов составила 12%. Далее по количеству вложений следуют строительство, производство, сельское хозяйство и общепит.
Полученные под поручительства средства предприниматели направляли на покупку коммерческой недвижимости, пополнение оборотных средств, транспорт и оборудование. По числу выданных поручительств, как и прежде, лидирует Кызыл, на бизнес которого приходится 17 из 25 заключенных с фондом договоров.
Итоги полугодия показывают, что механизм гарантий работает и помогает бизнесу республики расти, заключили в пресс-службе.
Поддержка малого и среднего предпринимательства оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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