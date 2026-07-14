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Туристам рассказали, как реагировать на завышенный чек в ресторанах Турции - РИА Новости, 14.07.2026
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Туризм
 
02:27 14.07.2026
Туристам рассказали, как реагировать на завышенный чек в ресторанах Турции

Полицейский Бегюрджю посоветовал туристам в Турции сфотографировать цены в меню

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бегюрджю посоветовал туристам в Турции проверять наличие цен в меню и фотографировать его перед заказом.
  • В случае завышения чека туристам следует требовать письменного объяснения по каждому пункту.
  • Согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы.
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае завышения чека - требовать объяснений по каждому пункту, сообщил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
"В туристических районах такие ситуации встречаются нередко: в ресторанах, где цены в меню не указаны, клиентов могут подвергнуть давлению при оплате", - рассказал Бегюрджю.
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"В такой ситуации важно не поддаваться панике и вести себя как можно спокойнее. А для предотвращения подобных случаев прежде всего перед заказом проверьте цены в меню и по возможности сфотографируйте их. Если вам принесли счет с завышенными ценами, потребуйте письменного объяснения по каждому пункту с ценами", - пояснил собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что, согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы - в среднем около 4 тысяч лир (85 долларов) за каждое наименование в меню.
Полиция осенью 2025 года задержала в Анталье 29 подозреваемых в схеме с консуматоршами, когда мужчин не выпускали из кафе, пока они не оплачивали чек с явно завышенными ценами. Если клиент возмущался, ему угрожали оружием и заставляли оплатить счет наличными или кредитной картой.
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