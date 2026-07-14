Туристам рассказали, как реагировать на завышенный чек в ресторанах Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бегюрджю посоветовал туристам в Турции проверять наличие цен в меню и фотографировать его перед заказом.

В случае завышения чека туристам следует требовать письменного объяснения по каждому пункту.

Согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы.

СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае завышения чека - требовать объяснений по каждому пункту, сообщил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

"В туристических районах такие ситуации встречаются нередко: в ресторанах, где цены в меню не указаны, клиентов могут подвергнуть давлению при оплате", - рассказал Бегюрджю.

"В такой ситуации важно не поддаваться панике и вести себя как можно спокойнее. А для предотвращения подобных случаев прежде всего перед заказом проверьте цены в меню и по возможности сфотографируйте их. Если вам принесли счет с завышенными ценами, потребуйте письменного объяснения по каждому пункту с ценами", - пояснил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что, согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы - в среднем около 4 тысяч лир (85 долларов) за каждое наименование в меню.